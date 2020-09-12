منظمة الصحة العالميّة : 180 لقاحًا محتملا ضدّ "كورونا" 35 منها في مرحلة التجارب السريريّة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس الخميس، أنه يتم حاليا تطوير نحو 180 لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ويخضع 35 منها لتجارب على البشر.

وقال غيبريسوس بأنه تم تحديد العديد من الأدوية العلاجية التي تساعد في الحالات الشديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع "أثبت أحد الأدوية، وهو ديكساميثازون، فعاليته في علاج المرضى الذين يعانون من حالات خطيرة من فيروس كورونا المستجد.

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ووجد أن بعضهم الآخر غير فعال أو لا يزال قيد الاختبار".

وكالات