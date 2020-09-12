وفد عراقي في الكويت اليوم

يزور الكويت غدًا وفد عراقي برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية السفير عبدالكريم هاشم لحضور اجتماع لجنة المتابعة المعنية بتدارس ماتم إنجازه مما اتفق عليه في اللجنة العليا المشتركة الكويتية العراقية والذي كان قد تأجل في نهاية أغسطس. العليا المشتركة الكويتية العراقية والذي كان قد تأجل في نهاية أغسطس. وقالت مصادر مطلعة، إن الاجتماع سيعقد بعد غد الأحد وسيترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، مبينة أن أبرز الملفات التي سيتم بحثها هي ترسيم الحدود البحرية وفتح المنافذ البرية والتبادل التجاري والاقتصادي والإرهاب والتعويضات إضافة إلى التحديات الأمنية في المنطقة. الأحد وسيترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، مبينة أن أبرز الملفات التي سيتم بحثها هي ترسيم الحدود البحرية وفتح المنافذ البرية والتبادل التجاري والاقتصادي والإرهاب والتعويضات إضافة إلى التحديات الأمنية في المنطقة.

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