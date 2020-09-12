إقلاع طائرة إغاثة كويتية جديدة إلى السودان محملة بالمواد الغذائية والخيام

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت إقلاع طائرة اغاثة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى السودان على متنها 40 طنا من المواد الغذائية والخيام ومضخات المياه لإيصالها للشعب السوداني الشقيق.
من الطائرات ستتوجه الى السودان عبر جسر جوي لاغاثة الاشقاء هناك.
وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المساعدات الاغاثية تأتي استكمالا للمساعدات السابقة التي قدمتها الكويت عبر الجمعية مشيرا الى ان هناك عددا اخر
وأضاف الساير ان السيول التي تعرض لها عدد الولايات السودانية تسببت بنزوح كبير وبأضرار فادحة بالممتلكات موضحا أن الجمعية تنسق مع الهلال الاحمر السوداني لتوزيع هذه المساعدات بشكل عاجل والاطلاع على الاحتياجات لتوفيرها خلال الايام المقبلة.
الكويتية لتسخير الطائرات ووزارة الخارجية الكويتية لمساهمتها في إنجاح المهمة الإنسانية داعيا اهل الخير والقطاع الخاص الى تقديم المساعدات العاجلة الى الشعب السوداني الشقيق لمواجهة آثار الدمار الكبير الذي أحدثته الفيضانات والسيول هناك.
وأعرب عن شكره لوزارة الدفاع
واشار الساير الى ان الجمعية فتحت باب التبرع من خلال الموقع الالكتروني للجمعية مضيفا ان الوضع الذي يمر به الاشقاء في السودان يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات الانسانية لاغاثتهم.
وقال ان جمعية الهلال الأحمر الكويتي قامت وستقوم بعمل الكثير من المبادرات والجهود لدعم المتضررين وضحايا الفيضانات التي اجتاحت السودان.
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