العراق.. إحباط عملية تسلل "دواعش" من سوريا مع مجموعة نساء

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، أن القوات الأمنية أحبطت عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" لإدخال أسلحة وأدوية ونساء من سوريا.

وقالت في بيان صحفي، إن "قوة مشتركة من لواء المشاة 71 والأمن الوطني ناحية ربيعة، ضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى، نفذت واجبا بعد ورود معلومات استخبارية استباقية عن نية عناصر من عصابات داعش الإرهابية

إدخال أسلحة وأدوية ونساء من قاطع الفوج الثاني".

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وأضافت، أن "القوة نصبت كمائن متعددة على الحدود العراقية السورية وتتبع الكاميرات الحرارية، وبالفعل جرى إدخال الأسلحة والأدوية والنساء من الجانب السوري الى الأراضي العراقية، تحت مراقبة ومشاهدة الإستخبارات العسكرية".

وأشارت إلى "تحرك القوات العراقية وتمكنها من القبض على المتهم الذي

كان يريد استلام الأسلحة في منطقة (ابوني) قرب مخيم العملة - قرية عوينات - ناحية ربيعة وكان يستقل عجلة نارية".

وتابعت: "كما ألقت القبض على متهم آخر يستقل عجلة نوع کیا حمل وبحوزته مبلغ من المال قدره 230 ألف دينار عراقي (نحو 200 دولار أمريكي) مع موبایل نوع نوكيا".

وأكدت "استيلاء القوة على ثلاثة رشاشات متوسطة نوعBKC ، وثلاث بنادق نوع AK) في حين تم القبض على أربع نساء وبصحبتهن خمسة أطفال وأدوية عبرن الحدود العراقية السورية".