رئيس مجلس السلام : المحادثات مع طالبان تفسح المجال لإنهاء "المعاناة" في أفغانستان

قال عبد الله عبد الله رئيس مجلس السلام في أفغانستان يوم السبت إن اجتماع الحكومة الأفغانية وحركة طالبان يتيح إمكانية إبرام اتفاق سلام لإنهاء

صراع دام عقودا وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مراسم افتتاح محادثات السلام في فندق بالعاصمة القطرية الدوحة

“أعتقد أنه إذا مد كل منا يده للآخر وعملنا بصدق من أجل السلام فسوف تنتهي المعاناة الراهنة في البلاد”.

وتهدف المحادثات التي تُجرى في الدوحة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 19 عاما في أفغانستان.