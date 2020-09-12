برلماني ألماني يحذر من استغلال قضية نافالني لتقويض العلاقات بين برلين وموسكو

قال فالديمار غيردت عضو لجنة الشؤون الدولية في البوندستاغ وعضو حزب البديل من أجل ألمانيا، إنه قد يتم استغلال موضوع أليكسي نافالني، كذريعة وهمية لتقويض العلاقات بين روسيا وألمانيا وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف غيردت، أنه خلال مناقشة موضوع نافالني في البرلمان الألماني، أعرب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، عن استعداده لإغلاق مشروع نقل الغاز الروسي.

وقال غيردت: "يقولون، إننا بحاجة إلى معاقبة روسيا، وعلينا أن نجعلها تفهم أننا لا نتسامح مع هذا. الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ينفذ بطاعة كاملة إيعازات أسياده في الولايات المتحدة".

وأعرب السياسي الألماني عن قناعته بأن الاتحاد الديمقراطي المسيحي، يدفع باتجاه اتخاذ قرار يضر بمصالح ألمانيا. وقال: "هذا الجدل في البوندستاغ يظهر كم نحن

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بعيدين عن السيادة".

وأشار البرلماني، إلى أن أحزابا أخرى مثل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، تمسكت بمواقف مغايرة.

وأوضح السياسي: "قال اليساريون إنه يجب علينا انتظار نتائج التحقيق ثم اتخاذ بعض القرارات".

في بداية الأسبوع، أعلنت الحكومة الألمانية عن احتمال فرض عقوبات على خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي- 2 " بسبب موضوع نافالني. وانتقد رئيس لجنة البوندستاغ للاقتصاد والطاقة كلاوس إرنست، هذه التصريحات. وأشار إلى أن العديد من الشركات الأوروبية مهتمة بالمشروع.