نصح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن ينظر في المرآة، معتبرا أن "النفاق قبيح وكريه" ولكن الوقت ليس متأخرا لتغيير النهج والأسلوب وفقا لموقع روسيا اليوم. والأسلوب وفقا لموقع روسيا اليوم. وكتب خطيب زاده في تغريدة على "تويتر": "درس من البديهيات التاريخية للنظام الأمريكي: ابحث عن مصطلحات "حياة السود مهمة"، القوات المسلحة المنفلتة، سوء معاملة المهاجرين، التعذيب بالإيهام بالغرق، الصعق الكهربائي، أبو غريب، غوانتانامو، سم "العامل البرتقالي". سوء معاملة المهاجرين، التعذيب بالإيهام بالغرق، الصعق الكهربائي، أبو غريب، غوانتانامو، سم "العامل البرتقالي". وأضاف: "من الأفضل لمايك بومبيو أن ينظر في المرآة، فالنفاق قبيح وكريه، ولكن الوقت ليس متأخرا لتغيير النهج والأسلوب". والأسلوب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انظر في المرآة.. نصيحة طهران إلى بومبيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.