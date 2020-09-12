لليوم الثانى على التوالي ..الهند تسجل قفزة يومية قياسية فى إصابات كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية بالهند، تسجيل قفزة يومية قياسية فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لليوم الثانى على التوالى بعد تسجيل 97570 حالة اليوم السبت وفقا لوكالة رويترز.

ومع تسجيل أكثر من 4.65 مليون حالة إصابة فى المجمل تحتل الهند المركز الثانى على مستوى العالم فى عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة

التى سجلت أكثر من 6.4 مليون حالة.

ولكن زيادة حالات الإصابة أسرع فى الهند من أى مكان آخر فى العالم مع ارتفاع عدد الحالات عبر المناطق الحضرية والريفية فى بعض الولايات الكبيرة ذات الكثافة السكانية.