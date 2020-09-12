إجماع دولي على قرار يتعلق بـ”كورونا”.. تل أبيب وواشنطن تصوتان ضده!

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 46 دقيقة

تلقت الولايات المتحدة الجمعة دعماً من إسرائيل فقط في تصويتها ضدّ نصّ في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة يدعو إلى “استجابة شاملة ومنسّقة” في مواجهة جائحة كوفيد-19 ويشدّد على “الدور الحاسم” لمنظمة الصحّة العالميّة.

وهذا النصّ الذي تمّ التفاوض بشأنه منذ أيّار، اعتُمد بغالبيّة ساحقة من جانب 169 دولة من البلدان الـ193 الأعضاء الأمم المتحدة، فيما امتنعت أوكرانيا والمجر عن التصويت.

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والنص الذي يوصف بأنه “قرار جامع” لأنه يشمل جوانب عديدة من الوباء ويتألف من نحو ستّين مادّة “يعترف بالدور الحاسم لمنظّمة الصحّة العالميّة والدور الأساسي لمنظومة الأمم المتحدة في تعبئة وتنسيق الرد العالمي الشامل ضدّ الوباء”.

وانسحبت الولايات المتحدة في الربيع من منظمة الصحة العالمية متهمة إياها بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وبالتأخّر في إطلاق تحذير عالمي.

وأوضحت أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة أنّها لا تستطيع دعم قرار يُبرز دور منظّمة الصحّة العالمية ولا يأتي على ذِكر المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقبل التصويت على النص، حاولت الولايات المتحدة إجراء تعديل لإزالة فقرة تدعم حماية المرأة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، من دون جدوى.