كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مقتل 4 من أهم قادة "داعش" في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، 4 عناصر من قيادة تنظيم "داعش" في كمين نصبته لهم جنوب سامراء.

وكشفت خلية الإعلام الأمني العراقية، أن "قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء، وسرايا السلام ومن خلال كمين محكم، تمكنت من قتل أربعة من أهم قيادات عصابات داعش الإرهابية".

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وأضافت الخلية العراقية، أن "اثنين من القتلى كانا يرتديان أحزمة ناسفة"، وأن العملية نفذت في منطقة الفرحاتية جنوب مدينة سامراء.

وكانت القوات العراقية، كثفت من عملياتها مؤخرا في عدد من المحافظات ضد قيادات وعناصر التنظيم.