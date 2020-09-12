الرئيس الفنزويلي يعلن اعتقال “جاسوس أميركي” بالقرب من مصاف لتكرير النفط

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة إنه تم اعتقال “جاسوس أميركي” بالقرب من مصفاتين في فنزويلا، بعد أن أحبطت السلطات مؤامرة “لإحداث انفجار” في مجمع نفطي آخر.

وقال مادورو في خطاب متلفز، “اعتقلنا أمس (…) جاسوسا أميركيا كان يتجسس في ولاية فالكون على مصفاتي أمواي وكاردون”.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بعنصر في “البحرية خدم في قواعد وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) في العراق”.

وقال إنه تم القبض عليه وبحوزته “أسلحة ثقيلة” و”مبلغ كبير من الدولار”.

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وجاءت عملية الاعتقال هذه، بعد أن “اكتشفت” السلطات الفنزويلية و”أحبطت” خطة لتفجير مصفاة إل باليتو، الأقرب إلى كراكاس، والواقعة بوسط ولاية كارابوبو، بحسب الرئيس الفنزويلي.

وقبل ساعات من الإعلان عن هذا الاعتقال، قالت الحكومة الفنزويلية إنها وضعت “خطة طوارئ” تهدف إلى تنظيم “توزيع المحروقات”، في مواجهة النقص الخطير في البنزين في البلاد والذي يؤدي إلى طوابير أمام محطات الوقود.

وكانت محكمة فنزويلية حكمت الشهر الفائت بالسجن 20 عاما على جنديين أميركيين سابقين موقوفين في فنزويلا لمحاولتهما القيام بـ”توغل” مسلح عبر البحر في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية في ماي الماضي، بهدف إطاحة مادورو.