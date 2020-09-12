مصر تبدأ اليوم أول تجربة لقاح كورونا على متطوعين

السبت 12 سبتمبر 2020

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، أنه بداية من اليوم السبت ستجرى تجربة لقاحين لفيروس كورونا مباشرة على المتطوعين، جرى ثبات فاعليتهما في المرحلتين الأولى والثانية والثالثة أيضا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية، موضحة أن هناك أكثر من 135 لقاحا دخل في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة، بحسب صحيفة "اليوم السابع".



وبينت الدكتورة هالة زايد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة القاهرة والناس، أن الفرق بين المراحل الأولى والثانية والثالثة، أن المرحلة الثالثة تثبت أمان العقار وجرعته المناسبة وأنها تعطى مناعة ويتم تجربته على عدد أكثر من المتطوعين.

وأضافت: "بالنسبة لـ7 لقاحات الذين وصلوا للمرحلة الثالثة اشتغلنا مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال ودخلنا في تحالف كبير جدا في جنيف حتى يؤمن لنا احتياجاتنا وحجز لنا 30 مليون جرعة، واليوم نبدأ تدشين المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكية لنوعين من لقاحات كورونا مع بعض دول العالم".

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن اليوم سيتم دعوة المتطوعين حتى تجرى عليهم اختبارات نوعين من اللقاحات، مضيفة: "دول لقاحين تبع شركة صينية بتعطي التطعيمات الأساسية لشلل الأطفال ومن الشركات الرائدة في مجال اللقاحات".

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وتابعت: "شكلت بقرار وزيرة الصحة مجموعة عمل قومي من وزارة الصحة والخدمات الطبية ووزارة العدل وهيئة الدواء للإشراف على الأبحاث الإكلينيكية لتطوير هذه اللقاحات والإشراف على المرحلة الثالثة.

وتابعت: لا تعتقد أن فيروس كورونا سيرحل تماما ولكنهم سيتعايشون معه، لافتة إلى أن مصر ما زالت في الموجة الأولى وأصبح لديها القدرة على التأقلم والمناورة في الإدارة للاستيعاب والتحكم في جائحة كورونا.

وأضافت: "نستوعب ونتحكم بشكل جيد في الفيروس ونعرف البؤر التي يمكن أن يزيد فيها الفيروس، وعندما ذهب الناس إلى الساحل وفرنا خدمات حوالي 70 مكانا لتقديم الخدمة والتوعية والفحص، وأكثر من 60 قافلة علاجية".