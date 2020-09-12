شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن. تجدد المواجهات بين المقاومة والمليشيا شمال غربي الضالع والان مع التفاصيل

السبت 12 سبتمبر 2020 تجددت المواجهات المسلحة بين القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة ثانية، في الساعة الأخيرة من السبت، شمال غربي الضالع، (جنوبي اليمن).

وأكد مصدر عسكري ميداني، أن القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية تخوص معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية التي شنت هجوما واسعا على مواقعها في جبهة قطاع باب غلق، شمالي مركز الفاخر، شمال غربي مديرية قعطبة. Advertisements ووفقا للمصدر، يستخدم الطرفان مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة في مواجهات وصفوها بـ"الشرسة". ورجح المصدر أن خسائر المليشيا فادحة تحت الكثافة النارية التي تشهدها جبهات القطاع والتي ما زالت مواجهاتها مستمرة حتى اللحظة.

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