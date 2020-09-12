شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال شرق اليابان والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم السبت، المناطق الواقعة بشمال شرق اليابان، فيما لم تصدر السلطات حتى الآن أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان أن الزلزال وقع في الساعة 11:44 صباحًا بالتوقيت المحلي ونشأ على عمق حوالي 40 كيلومترًا قبالة محافظة مياجي، وكانت شدته 4 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانية البالغ 7 درجات في محافظات أوموري وإيواتي ومياجي.