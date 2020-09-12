شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال شرق اليابان والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان أن الزلزال وقع في الساعة 11:44 صباحًا بالتوقيت المحلي ونشأ على عمق حوالي 40 كيلومترًا قبالة محافظة مياجي، وكانت شدته 4 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانية البالغ 7 درجات في محافظات أوموري وإيواتي ومياجي.
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