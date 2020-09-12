شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تطرد 8800 طفل مهاجر بدعوى منع انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وامتنعت الإدارة عن كشف الأرقام منذ يونيو عندما قالت إن نحو ألفى طفل طًردوا. وقال مدافعون عن الهجرة بأن من المرجح خضوع كثيرين آخرين لهذه القواعد لكن نطاق عمليات الطرد لم يكن واضحا حتى يوم الجمعة.
وطبقت الإدارة قوانين حدودية جديدة فى 21 مارس ألغت اجراءات استمرت عقودا بموجب قوانين تهدف إلى حماية الأطفال من الاتجار بالبشر ومنحهم فرصة لتقديم طلب للجوء لأمريكا لإحدى محاكم الهجرة فى الولايات المتحدة. وقالت الإدارة إن هذه القواعد الطارئة تهدف إلى تفادى تفشى فيروس كورونا داخل منشآت ايواء المهاجرين وبين سكان الولايات المتحدة.
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