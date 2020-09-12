شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل قفزة يومية قياسية فى إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ومع تسجيل أكثر من 4.65 مليون حالة إصابة فى المجمل تحتل الهند المركز الثانى على مستوى العالم فى عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التى سجلت أكثر من 6.4 مليون حالة.
ولكن زيادة حالات الإصابة أسرع فى الهند من أى مكان آخر فى العالم مع ارتفاع عدد الحالات عبر المناطق الحضرية والريفية فى بعض الولايات الكبيرة ذات الكثافة السكانية.
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