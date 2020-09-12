دولة عربية تجري تجارب للقاحين مضادين لكورونا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، عن بدء تجربة لقاحين مضادين لفيروس كورونا على متطوعين، اعتباراً من اليوم السبت.
وقالت زايد في مقابلة صحفية، إن اللقاحين ثبتت فعاليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضاً في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية، موضحةً أن الفرق بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة، هو أن المرحلة الثالثة تثبت أمان العقار وجرعته المناسبة وأنها تعطى مناعة ويتم تجربته على عدد أكثر من المتطوعين.
وأشارت الوزيرة، إلى أن النوعين من اللقاح الذين سيجري اختبارهما طورتهما شركة صينية تعطي التطعيمات الأساسية لشلل الأطفال، وهي "من الشركات الرائدة فى مجال اللقاحات.
وعبرت زايد عن اعتقادها بأن فايروس كورونا "لن يرحل تماماً ولكننا سنتعايش معه"، لافتة إلى أن مصر ما زالت في الموجة الأولى وأصبحت لديها القدرة على التأقلم والمناورة في الإدارة للاستيعاب والتحكم في الجائحة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن النوعين من اللقاح الذين سيجري اختبارهما طورتهما شركة صينية تعطي التطعيمات الأساسية لشلل الأطفال، وهي "من الشركات الرائدة فى مجال اللقاحات.
وعبرت زايد عن اعتقادها بأن فايروس كورونا "لن يرحل تماماً ولكننا سنتعايش معه"، لافتة إلى أن مصر ما زالت في الموجة الأولى وأصبحت لديها القدرة على التأقلم والمناورة في الإدارة للاستيعاب والتحكم في الجائحة.
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