الرافدين: شمول منتسبي الدفاع بالسلف والقروض

أعلن مصرف الرافدين، السبت، شمول منتسبي وزارة الدفاع الذين يتم توطين رواتبهم على المصرف بالسلف والخدمات المصرفية الأخرى.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف، إن "منتسبي وزارة الدفاع وبمجرد اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الإلكترونية (ماستر كادر) فأنهم مشمولون بالسلف والخدمات المصرفية الأخرى التي يمنحها المصرف".



وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الخدمات المصرفية التي تمنح لمنتسبي الدفاع تكون عن طريق بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفنا تحديداً".



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