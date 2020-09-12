الرئيس الفنزويلي يعلن اعتقال 'جاسوس' عمل بالمخابرات الأميركية في العراق

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اعتقال "جاسوس أميركي" قرب مجمع لتكرير النفط في شمال غرب البلاد.

وقال مادورو في بث مباشر على التلفزيون الرسمي "بالأمس اعتقلنا جاسوسا أمريكيا في ولاية فالكون يتجسس على مصفاتي أمواي وكاردون". وأضاف، أنه "من مشاة البحرية وعمل كأحد أفراد مشاة البحرية في قواعد وكالة المخابرات المركزية الأميركية في العراق".



وتابع: "اعتقل ومعه أسلحة متخصصة ومبالغ نقدية ضخمة ودولارات كثيرة وعناصر أخرى سلمناها مباشرة لمكتب النائب العام". وتابع: "اعتقل ومعه أسلحة متخصصة ومبالغ نقدية ضخمة ودولارات كثيرة وعناصر أخرى سلمناها مباشرة لمكتب النائب العام". وتشهد فنزويلا موجة ثانية من نقص الوقود بعد تقنين شديد فيما بين مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، وأرسلت إيران شحنة وقود إلى فنزويلا، ما أدى إلى تخفيف ذلك بشكل مؤقت.

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