صحيفة: من الإمارات إلى البحرين تتجذر خطى السلام مع إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

تحت عنوان " طريق السلام" قالت صحيفة الاتحاد " من الإمارات العربية المتحدة، إلى مملكة البحرين، تتجذر خطى السلام مع إسرائيل، من خريطة طريق، إلى طريق مفتوح أمام كل من يمتلك شجاعة التغيير، والمضي إلى الأمام، بفكر شعاره أمل المستقبل، لا كراهية الماضي. قيادة شجاعة ملهمة قررت في 13 أغسطس 2020، أن الوقت قد حان لإخراج المنطقة من ركودها، ورؤية ثاقبة اختارت في 11 سبتمبر 2020، الانضمام إلى بناء السلام بـ «أفعال السلام»" .



واكدت ان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، القيادة القدوة لبلاد «الأخوة الإنسانية» التي وضعت حجر الأساس لسلام يدفع المنطقة إلى التنمية والازدهار، وجلالة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، القائد الاستثنائي لرؤية تؤمن بأن الحوار والعلاقات المباشرة، من شأنهما بناء التحول الإيجابي وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

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واشارت الى ان الإمارات في ترحيبها بقرار البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل، تأمل في أن يكون لهذه الخطوة المهمة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والدبلوماسي إقليمياً ودولياً لافتة الى ان الثلاثاء المقبل، العالم على موعد مع توقيع معاهدة سلام استثنائية بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان سلام استثنائي بين مملكة البحرين وإسرائيل. بداية لأفق جديد من التعاون لما فيه خير الإنسانية، والباب مفتوح لمن يريد الدخول.

وخلصت الى ان الإمارات والبحرين على موقف واحد بأن السلام إنما يشكل خياراً استراتيجياً، دعماً لحل الدولتين، وتوجيه رسالة إيجابية إلى شعب إسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الأفضل لمستقبله وشعوب المنطقة.