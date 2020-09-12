مسؤول يوناني: استفزازات أردوغان تتطلب رد فعل أوروبي مشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد مسؤول يوناني، بأن استفزازات الرئيس التركي تتطلب رد فعل أوروبي مشترك.



وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن تركيا تنتهك مبادئ الاتحاد الأوروبي.

وأكد ديندياس أن الاستفزازات التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شرق البحر المتوسط تتطلب رد فعل أوروبي مشترك.

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ولفت الوزير اليوناني إلى أن إجراء تركيا تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في منطقة شرق المتوسط ينتهك سيادة اليونان، مؤكداً أن الحوار مع تركيا تحت التهديد أو الابتزاز أمر غير وارد.

وخلال الأيام الأخيرة، تحول البحر المتوسط لساحة حرب تصريحات وتحركات عسكرية، ضمت أطرافا عدّة، أبرزها تركيا واليونان وقبرص وفرنسا.

ولا تزال المخاوف عالية بشأن احتمال اندلاع صراع عسكري بين اليونان وتركيا، حيث تجري الدولتان مناورات في المنطقة تشارك فيها طائرات مقاتلة وفرقاطات.

وتتهم اليونان وقبرص نظام أردوغان في تركيا بمحاولة قرصنة مصادر واعدة للطاقة في مياههما الإقليمية.

ويساند المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي مواقف اليونان وقبرص، وسط مساعٍ لخفض التصعيد في المنطقة وتلويح بفرض عقوبات على أنقرة.