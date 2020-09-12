شكرا لقرائتكم بعد السخرية.. إلهان عمر تتراجع وتدين هجمات 11 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن سخرت من الهجمات العام الماضي وقللت منها، وصفت النائبة الأميركية الديمقراطية إلهان عمر، هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بأنها "واحدة من أفظع الهجمات الإرهابية التي عاشتها". جاء ذلك في مقطع فيديو نُشر في الذكرى التاسعة عشرة للهجمات، وبعد مرور أكثر من عام على تقليلها من الهجمات وتجنب إدانتها.

وقالت إلهان عمر اليوم عن ذلك اليوم المأساوي: "كنت في الثامنة عشرة من عمري عندما حدث ذلك. كنت في فصل دراسي في الكلية، وأذكر أنني هرعت إلى المنزل ورأيت والدي في رعب تام وهو جالس أمام هذا التلفزيون. تذكرت الشعور كما لو أن العالم كان ينتهي".

وتواصل: "لقد غيرت أحداث 11 سبتمبر حياتنا، كانت هذه، على ما أعتقد، واحدة من أفظع الهجمات الإرهابية التي مررنا بها. وشعوري بها هو شعور الرعب التام. لن ينسى أي منا ذلك اليوم، والصدمة التي سنضطر دائمًا إلى التعايش معها".

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وكانت تصريحاتها مختلفة بشكل واضح عن تلك التي أعلنتها خلال خطاب في حفل جمع تبرعات خاص لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (CAIR) في مارس 2019. ففي ذلك الوقت، وصفت الهجمات بأنها أفعال ارتكبها البعض.

وقالت للحاضرين: "تأسس مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية بعد 11 سبتمبر، لأنهم يدركون أن بعض الأشخاص فعلوا شيئًا، ثم بدأنا جميعًا نفقد إمكانية الوصول إلى حرياتنا المدنية".

وتابعت: "لا يمكنك أن تقول فقط إن شخصًا ما ينظر إلي اليوم بشكل غريب، وأنني سأحاول أن أجعل نفسي أبدو لطيفًا. عليك أن تقول إن هذا الشخص ينظر إلي بشكل غريب، فأنا لست مرتاحًا لذلك. سوف أتحدث معهم وأسألهم لماذا يفعلون ذلك".