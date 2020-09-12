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تقرير يكشف خطورة الإخوان وتمددهم فى أوروبا عبر المنظمات الخيرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى جماعة الإخوان الإرهابية للتمدد فى أوروبا من أجل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وتنفيذ أجندة الدول التى ترعى هذه الجماعة الإرهابية .

 

ومؤخرا كشف تقرير عن تفاصيل جديدة لتمدد الإخوان فى ألمانيا، من خلال المنظمات والمؤسسات والمساجد التابعة للإخوان، هناك، خاصة فى ظل التحذير من خطر هذه الجماعة الإرهابية فى دول أوروبا على الحياة الديمقراطية، وأنها أخطر من تنظيمى داعش والقاعدة الإرهابيين.

 

وأكد أن تنظيم الإخوان الإرهابى ينشط فى ولاية شمال الراين، حيث يعمل عناصر الإخوان على استقطاب اللاجئين وضمهم إلى الجماعة من خلال الجمعية الإسلامية التابعة للإرهابية، وتجنيد العناصر لخدمة التنظيم عبر هذه الجمعية.

 

ولفت فى تفاصيله إلى أن القيادى الإخوانى إبراهيم الزيات، الذى أطلق سراحه فى عهد حكم الإخوان الإرهابية، هو من يترأس المجموعات الإخوانية فى ألمانيا، وتوليه مهام مسؤول الجماعة فى ألمانيا، لخدمة التنظيم الإرهابية، وأن الجماعة تنشر مفاهيمها الخاطئة والمتشددة بين الجاليات فى ألمانيا، والدعوة للانضمام إلى الجماعة، كمخطط جديد للتمدد فى الخارج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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