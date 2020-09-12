شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأشراف يؤكد دعمه للقيادة السياسية فى استكمال مسيرة البناء والتعمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب، على الوقوف صفا واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأييده فى استكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الدولة الحديثة، وذلك ضد أى من تسول له نفسه المساس بالدولة ومؤسساتها خاصة وأن هناك ظهور لبعض العناصر التابعة لقوى الشر تحاول التلاعب والعبث فى مقدرات الوطن.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنهم يؤيدون وبشكل مطلق نهج القيادة الحكيمة والممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشددا أن هذا الأمر لم يأت من فراغ وإنما بناء على ما لمسناه من قيادة قوية عادت لمصر هيبتها على المستوى الخارجى والداخلى وتحقيق الاستقلال الوطنى وأصبحت كل الدول تضع لمصر ألف حساب .

كما أنها أرست مبادئ سامية للسلام مع جميع الدول وتصدت لأى نزاع فى القارة السمراء، موضحا أن الرئيس السيسى حرص على العمل من أجل التنمية والنهوض بالدولة المصرية والقضاء على العشوائيات واستحداث منظومة للطرق، كما أنه عمل على رفع صالح المواطن فى المقام الأول .

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وشدد على احترامه لكل من يدافع عن تراب هذا الوطن وأمنه، مؤكدا أن القوات المسلحة خير أجناد الأرض والتى تؤمن البلاد فى ظل ظروف صعبة فى المنطقة العربية وبالشرق الأوسط

يذكر أنه وللرد على بعض الدعوات التحريضية المغرضة التى أطلقها قلة من الخونة دشن المصريون هاشتاج "#الشعب_يريد_السيسي" الذى يتصدر موقع "تويتر" لليوم الثانى وذلك بعشرات الآلاف من التغريدات لمواجهة التغريدات التى أطلقها الجماعة الإرهابية من الإخوان والتى لم يتفاعل معها الكثيرون، وقد سرد المغردون إنجازات الرئيس المتتالية