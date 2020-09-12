متحدث عراقي يرجح انطلاق العام الدراسي الجديد نهاية الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):
رجح متحدث عراقي أن يبدأ العام الدراسي الجديد في البلاد نهاية الشهر المقبل.
وقال حيدر فاروق المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم السبت ‘إن "هناك اجتماعات مكثفة بين هيئة الرأي في وزارة التربية ولجنة التربية النيابية في البرلمان العراقي للتباحث بشأن بدء العام الدراسي الجديد وهناك تقارب بـالـرؤى وسيتم اصـدار الـقـرار النهائي قريبا".
ورجح أن يكون" بدء العام الدراسي الجديد نهاية شهر أكتوبر المقبل أو فـي الثلث الأخير مـنـه وربما يكون الدوام مزيجا بين الحضور في المدارس والدروس الإلكترونية مع مراعاة الإجراءات الوقائية".
وأوضح "هناك مقترحات أن يكون الصف الدراسي الواحد من 15 طالبا وتقليص وقت الحصة الدراسية من 45 دقيقة إلى٣٠ دقيقة وتقسيم الكتب الدراسية إلى صفية والكترونية وهناك بداية اتفاق وتعاون مع منظمات دولية لتوفير جهاز/ايباد علمي/ خصيصا للمناطق النائية محملا بالمحاضرات الدراسية من المناهج المـحـددة للمراحل الدراسية ".
وذكر المتحدث العراقي أن الجهاز يحتوى على دروس يقوم خلالها معلم بـشـرح المــادة الدراسية بشكل كامل خصوصا أن تلك المناطق لا تحتوي على شبكات أنترنت أو طاقة كهربائية".
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت أن الدوام الرسمي سيكون بنسبة 50 بالمئة في الوظائف الحكومية اعتبارا من الأسبوع الحالي بعد أن كانت خلال الشهور الماضية بنسبة 25 بالمئة مع ضمان التباعد الاجتماعي والوقاية والسلامة الطبية.
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