برلمان بيرو يصوت لبدء إجراءات عزل الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - ليما- (د ب أ):

صوت برلمان بيرو يوم الجمعة لبدء إجراءات لعزل الرئيس مارتن فيزكارا التي قد تؤدي إلى إقالته من منصبه على أساس "عدم الكفاءة الأخلاقية".

وفي تصويت برلماني بشأن بدء عملية العزل، أيد 65 نائبا بدء إجراءات العزل مقابل 36 ضدها وامتنع 24 نائبا عن التصويت، حسبما ذكرت صحيفة "إل كوميرسيو".

ويتردد أن فيزكارا طلب من مستشاريه الكذب في تحقيق برلماني. وتتعلق القضية بعقد مثير للجدل مع أحد المغنيين بقيمة 50 ألف دولار.

ووصف الرئيس هذه القضية بأنها "مؤامرة على الديمقراطية".

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وأصبح يتعين على الرئيس الآن أن يثبت براءته في غضون عشرة أيام.

وكان فيزكارا قد غير رئيس الوزراء والعديد من الوزراء الآخرين في منتصف تموز/ يوليو بعد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد والأزمة الاقتصادية التي أضرت بشعبيته.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لبيرو بنسبة 30 بالمئة في الربع الثاني.

وكان فيزكارا قد دعا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أبريل 2021.