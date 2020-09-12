كورونا..17 وفاة بمصر و687 إصابة جديدة في السعودية

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً - منذ 9 ثواني

سجلت مصر ن الجمعة، 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و17 حالة وفاة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الجمعة، عن خروج 876 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 82473 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 100708 حالات من ضمنهم 82473 حالة تم شفاؤها، و5607 حالات وفاة.

687 إصابة جديدة بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية،الجمعة، تسجيل 687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة و935 حالة تعافٍ.

Advertisements

وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية إلى 300933 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 4213.

وارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 324407 حالات.

وقد تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية الـ5.5 مليون فحص

تونس: 377 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الجمعة، عن تسجيل 377 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 6259 حالة .

وبحسب بيان للوزارة، فقد سجلت ومنذ إعادة فتح الحدود بعد الحظر الصحي الشامل 5058 حالة مؤكدة لفيروس كورونا الجديد منها 595 حالة وافدة و4410 حالات محلية و53 حالة وفاة.