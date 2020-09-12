استفزاز جديد..تركيا تعلن عن تدريبات عسكرية شرقي البحر المتوسط

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً - منذ 11 دقيقة

تواصل تركيا أعمالها الغير قانونية وسط تنديدات دولية ، حيث كشفت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، عن إجرائها تدريبات بحرية وجوية قبالة السواحل الليبية، وسواحل جزيرة قبرص شرق المتوسط في تحد واستفزاز للمجتمع الدولي.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحليق طائرة هليكوبتر تصحبها الفرقاطة البحرية “جاميليك”، وإجراء تدريبات على مهام البحث والتنقيب والإنقاذ البحرية قبالة السواحل الليبية.

كما نشرت وزارة الدفاع مجموعة من الصور، تؤكد من خلالها أن قواتها البحرية تواصل حماية ومرافقة سفينتي الحفر والتنقيب “فاتح” و”يافوز”، وسفينتي الحفر والتنقيب والمسح السيزمي “أوروتش رئيس” و”بربروس خير الدين باشا” في البحر الأسود وشرق المتوسط.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، مقطع فيديو لمناورة جديدة من “عاصفة المتوسط”، بمشاركة طائرات حربية من طراز (إف-16).

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حيث أفادت بأن القوات الجوية التركية أجرت مهامًا دفاعية وجوية بمشاركة الطائرات الحربية (إف-16) في إطار مناورة عاصفة المتوسط المشتركة مع قوات شمال قبرص التركية.

وفي صعيد متصل، أعلنت تركيا إخطارًا بحريًا جديدًا “نافتكس”، في المنطقة التي تجري فيها القوات التركية تدريبات ومناورات عسكرية بالذخيرة الحية قبالة السواحل القبرصية بشرق البحر المتوسط، ومن المقرر أن تمتد فترة الإخطار بداية من اليوم 12 سبتمبر/أيلول حتى 14 من الشهر نفسه.

و”نافتكس” هو اختصار لمصطلح “الرسائل والإشعارات النصية البحرية” عن طريق جهاز ملاحي مخصص لإرسال الإشعارات الدولية للبحارة، من أجل التنبيه والتواصل مع السفن المبحرة في عرض البحر.

وأول أمس، شددت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، على أن موقف تركيا شرق البحر المتوسط يشكل تهديدًا لكل من اليونان والمنطقة بأسرها، معربة عن قلقها إزاء الخطاب الاستفزازي الذي يستخدمه كبار المسؤولين الأتراك.