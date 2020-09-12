رئيس فنزويلا يعلن اعتقال “جاسوس أمريكي” قرب منشأة نفطية

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة ، عن اعتقال جاسوس أمريكي قرب مجمع لتكرير النفط في شمال غرب البلاد .

وقال مادورو في بث مباشر على التلفزيون الرسمي “ بالأمس اعتقلنا جاسوسا أمريكيا في ولاية فالكون يتجسس على مصفاتي أمواي وكاردون“.

وأضاف أنه “ من مشاة البحرية وعمل كأحد أفراد مشاة البحرية في قواعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في العراق. اعتقل ومعه أسلحة متخصصة ومبالغ نقدية ضخمة ودولارات كثيرة وعناصر أخرى سلمناها مباشرة لمكتب النائب العام“.

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قال إن وزير النفط طارق العيسمي وفريق مهدنسين أحبطوا قبل يومين، خطة لتنفيذ تفجير في مصفاة “إل باليتو” الواقعة على بعد حوالي 120 كيلومترا غرب العاصمة كاراكاس.

وتعتبر مصفاة “كاردون”، التي تبلغ طاقتها 305 آلاف برميل يوميا، جزءا من مركز “باراجوان” لتكرير النفط، وهي الأكبر في البلاد وثاني أكبر مصفاة في العالم بقدرة تكريرية معلنة تصل إلى مليون برميل يوميا ما يعادل 72% من قدرة المعالجة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA.

وتعاني فنزويلا من أزمة وقود حادة مما اضطرها لاستيراد البنزيمن من إيران قبل أشهر .