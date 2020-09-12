التحالف يقصف مراكز لتصنيع الصواريخ والمسيرات الحوثية شرقي صنعاء

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2020 7:33 صباحًا

قصفت طائرات التحالف العربي، فجر السبت، مجمع دائرة الهندسة العسكرية التابع لميليشيا الحوثي الإنقلابية في ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء.

وأفاد شهود عيان لقناة العربية في اليمن أن طائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت بشكل مباشر مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية ما أسفر عند تدميره بشكل كامل.

يأتي ذلك فيما أعلنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، سيطرتها على مركز قيادة ومنظومة الاتصالات اللاسلكية التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية الخاصة بجبهة النضود شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، ان الجيش الوطني يواصل ملاحقة فلول ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة النضود، بمحافظة الجوف، وتطهيرها من العناصر الحوثية التي تلوذ بالفرار.

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السيطرة على مركز قيادة الميليشيات وغرفة الاتصالات اللاسلكية

وأشار إلى أن قوات الجيش، تمكنت من السيطرة على مركز قيادة الميليشيات وغرفة الاتصالات اللاسلكية التابعة لها، في الجبهة ذاتها، إثر عملية نوعية نفذها الجيش مسنودا برجال القبائل.

وأسفرت العملية كذلك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير عدد من المدرعات التابعة لها.

وكانت قوات الجيش الوطني أطلقت الأحد الماضي، عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تطهير الصبايغ وحويشان بالكامل، وتحرير مساحات واسعة في جبهة النضود، وكبّدت الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.

وتكبدت ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في هذه المواجهات، حيث نشر مركز سبأ الإعلامي، مساء الجمعة، مقطع فيديو للآليات والأطقم الحوثية التي تم تدميرها بمن عليها في جبهتي الصبايغ والنضود، شرق الجوف.