مصرع شاب في حادث طرق قرب بيت جن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب مصرعه، ليل الجمعة – السبت، في حادث طرق عند مدخل قرية بيت جن.

والشاب هو طارق زياد فارس، ويبلغ من العمر 23 عامًا، ووقع الحادث عند الساعة 02:28، بحسب ما قالت مصادر طبيّة.

وبحسب المصادر الطبيّة فإنّ السيارة التي استقلّها الشاب انقلبت بشكل كامل، عن مدخل بيت جن للقادمين من الرّامة.

ولم تنجح الطواقم الطبيّة في إنقاذ حياة الشاب، وأعلنت وفاته.