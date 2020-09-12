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مصرع شاب في حادث طرق قرب بيت جن

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب مصرعه، ليل الجمعة – السبت، في حادث طرق عند مدخل قرية بيت جن.

والشاب هو طارق زياد فارس، ويبلغ من العمر 23 عامًا، ووقع الحادث عند الساعة 02:28، بحسب ما قالت مصادر طبيّة.

وبحسب المصادر الطبيّة فإنّ السيارة التي استقلّها الشاب انقلبت بشكل كامل، عن مدخل بيت جن للقادمين من الرّامة.

ولم تنجح الطواقم الطبيّة في إنقاذ حياة الشاب، وأعلنت وفاته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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