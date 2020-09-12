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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. "صفر كورونا" في المؤسسات العقابية والإصلاحية بأبوظبي والان مع التفاصيل
السبت 12 سبتمبر 2020
أكدت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع مراعاة الاجراءات الخاصة بالتعامل مع فيروس «كورونا» المستجد من حيث الوقاية والعلاج وصولاً لحالة صفر إصابة في المنشآت العقابية والإصلاحية على مستوى إمارة أبوظبي.
وشددت على اهتمامها بتوجيهات قيادة شرطة أبوظبي حيث جسدت من خلال الجهود الحثيثة التي بذلتها لتقدم نموذجاً متميزاً لضمان استمرارية الأعمال للمحافظة على جميع العاملين والنزلاء باتخاذ الاجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأعرب اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي عن تقديره للجهود المبذولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا لافتاً إلى تميز المنظومة الأمنية بمختلف وحداتها في تقديم مبادرات رائدة بالتعاون مع الشركاء. وأشارت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع إلى أنها بادرت بتفعيل الخدمات الالكترونية الرقمية المستحدثة بسياسات ومنهجيات علمية دقيقة ومنها نظام الخدمة الذاتية ( معين ) لتمكينهم من تسجيل جميع طلباتهم بجميع المجالات التي تمكنهم من التواصل الداخلي فيما تم التقاضي عن بعد باستخدام الاتصال المرئي مع #دائرة القضاء بأبوظبي وتقديم خدمة نافذتي للاتصال والزيارة عن بعد بالتنسيق مع 22 مركزاً شرطياً، والتنسيق مع #بنك أبوظبي_الأول لتحويل المبالغ المالية لحسابات النزلاء.
كما عملت المديرية على توسعة المباني لضمان عدم الاكتظاظ بين النزلاء وإخضاع المصابين منهم بالفيروس للمراقبة الالكترونية كبديل للحبس الاحتياطي وقضايا الجنح لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حتى التشافي بينما صدر العفو عن عدد من النزلاء وتسهيل إجراءات العودة لبلدهم.
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