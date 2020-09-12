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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا .. نظام أردوغان يسجن 5 صحفيين كشفوا خسائر مخابراته في ليبيا والان مع التفاصيل
السبت 12 سبتمبر 2020
أصدرت محكمة تركية، أحكاما بالسجن على 5 صحفيين لكشفهم هويات اثنين من عملاء المخابرات التركية لقيا حتفهما في ليبيا، حيث تساعد أنقرة مليشيات حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، والمرتزقة في طرابلس.
وتركزت الاتهامات، بحسب محامي الدفاع، على مقالات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت بعد وقت قصير من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان في فبراير/شباط، عن وقوع قتلى أتراك في ليبيا.
وقال محامي الدفاع جلال أولجن، حسب وكالة رويترز، إن صحفيين اثنين حكم عليهما بالسجن 3 سنوات و9 أشهر، بينما حكم على 3 آخرين بالسجن 4 أعوام و8 أشهر، بزعم انتهاكهم قانون وكالة المخابرات الوطنية، في حين أنهم قاموا بعملهم الصحفي بكشف الخسائر التركية في ليبيا.
ونفى المتهمون الاتهامات قائلين "إنهم يؤدون عملهم الصحفي".
وقال أولجن :"سنرفع هذا الحكم إلى محكمة استئناف، هذا ليس قرارا قانونيا، إنه قرار سياسي"
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