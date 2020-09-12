شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب: إيران ستعود إلى طاولة المفاوضات في هذه الحالة ! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:06 صباحًا, 12 سبتمبر 2020 م المناطق_وكالات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إنه يرى “أشياء إيجابية تحدث مع إيران وفلسطين”.

وجاء تصريح ترامب المقتضب بعد يوم من تأكيده خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أنه إذا فاز بفترة رئاسية أخرى في نوفمبر، ستعود إيران والفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات.

وكان ترامب قال الخميس إن إيران ستوقع اتفاقا مع بلاده في وقت قريب جدا إذا فاز بالانتخابات، مضيفا أنه يتوقع أن الفلسطينيين سيفعلون نفس الشيء ويتوقفون عن مقاطعة إدارته.

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