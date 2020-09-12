"إنجاز تاريخي جديد".. ترحيب دولي وعربي بمعاهدة سلام البحرين وإسرائيل

منذ الإعلان عن معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل توالت ردود الفعل الدولية والعربية المرحبة بالخطوة الجديدة نحو استقرار المنطقة والإنجاز التاريخي الآخر الذي جاء بعد 30 يوما من معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل بـ"الإنجاز التاريخي"؛ وغرد ترامب على حسابه الرسمي عبر تويتر، قائلا: "إنجاز تاريخي آخر اليوم.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام".، وتابع: "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما"،

وأكد ترامب أن البحرين "ستنضم إلينا يوم الثلاثاء للتوقيع على معاهدة السلام التي تعد خرقا وتحولا تاريخيا إقليميا، وهذا ما كنا نطمح إليه".

وقال مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير إن الاتفاق هو ثاني اتفاق تتوصل إليه إسرائيل مع دولة عربية في غضون 30 يوما بعد التوصل إلى سلام مع دولتين عربيتين فقط - مصر والأردن - قبل سنوات.

وأضاف كوشنر "هذا سريع جدا.. المنطقة تستجيب بشكل إيجابي للغاية لاتفاق الإمارات العربية المتحدة ونأمل أن تكون علامة على أن المزيد سيأتي".

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن في الذكري الـ19 لأحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 نبدأ عهدًا جديدًا للسلام بإعلان البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ووجه بومبيو الشكر إلى عاهل البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي "لتحليهم بالشجاعة كي يغيرا مصير الأمم".

الإمارات.. خطوة ستسهم في الاستقرار

وهنأت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مشيرة إلى أن الخطوة ستسهم في الاستقرار والرخاء بالمنطقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة في بيان على "تويتر": إن "الوزارة هنأت البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وأضاف البيان أنَّ "الخطوة ستسهم في الاستقرار والرخاء بالمنطقة".





إسرائيل.. اتفاقية سلام أخر

من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل تمثل عهداً جديداً في الشرق الأوسط.

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وقال نتنياهو في بيان له: "يا مواطني إسرائيل, أبشركم بأن هذا المساء سنتوصل إلى اتفاقية سلام أخرى مع دولة عربية أخرى, مع البحرين".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تنضم إلى معاهدة السلام التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفاً: "مرت 26 عاما منذ اتفاقية السلام الثانية (الأردن) التي أبرمناها مع دولة عربية، وحتى توصلنا إلى معاهدة سلام ثالثة".

مصر.. خطوة تاريخية

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه تابع باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وثمن الرئيس المصري، في تغريدة له على "تويتر": هذه "الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية".

وأضاف السيسي: "أتقدم بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".

ولاحقا، أكد الرئيس المصري، في اتصال هاتفي، مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، أن معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل ستفتح آفاق تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وكذلك التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.

بريطانيا.. موقف يعزز الاستقرار بالشرق الأوسط

ورحبت بريطانيا بإقامة البحرين علاقات رسمية كاملة مع إسرائيل، مشيرة إلى أنها خطوة تعزز الاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على موقع "تويتر": أرحب بشدة بإعلان إقامة العلاقات بين البحرين وإسرائيل، وآمل أن تتبع المنامة دولٌ أخرى".

وتابع، أن إقامة العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل يعزز السلام في الشرق الأوسط.

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، انضمام البحرين إلى الإمارات في إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب ترامب فإن المعاهدة بين البحرين وإسرائيل تمثل نقلة تاريخية أخرى باتجاه السلام في الشرق الأوسط.

ووجه الشكر إلى مملكة البحرين على استضافتها ورشة السلام في المنامة 25 يونيو/حزيران 2019، مؤكداً أنها كانت خطوة هامة لتحقيق الاستقرار.