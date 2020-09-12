عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الليبي يعيد البارجة دولفين 1159-TP للخدمة

السبت 12 سبتمبر 2020

الخليج 365

أكد صلاح الدين عبدالكريم، مستشار القوات المسلحة الليبية، استمرار التطور الكبير الذي تشهده وحدات القوات المسلحة في مختلف القطاعات البرية والبحرية والجوية من تدريب والقوة البشرية وإعادة صيانة العتاد العسكري والمنشأت.



وشدد في تصريحات لبوابة "العين الإخبارية" الإماراتية، أن تخريج الدفعات وصقل مهارات القادة العسكريين يدل على التطور والتقدم في تحقيق حلم الشعب الليبي في تأسيس جيش ليبي قوي يحفاظ على أمن المواطن وتأمين الوطن.

وفيما يخص دخول قطع بحرية جديدة إلى الخدمة، أكد أن إعادة بعض القطع البحرية وإصلاح الصواريخ الذكية ودخولها للخدمة بالجيش هو ضربة آخرى في صفوف المليشيات المدعومة من تركيا.

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وكان موقع "avia pro" الروسي المتخصص فى الشؤون العسكرية، قد كشف أن القوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي، أعادة البارجة الحربية سوفياتية الصنع، "1159-TP "دولفين إلى الخدمة بعد أن شهدت أعمال صيانة وإحلال وتجديد.

وكشف الموقع أن البارجة دخلت الآن في الخدمة لدي الجيش الوطني الليبي، وهي مخصصة لأعمال الدورية مسلحة بمدفعين مزدوجين من طراز AK-726 عيار 76.2 ملم وصواريخ مضادة للسفن P-20، بالإضافة إلى نظام دفاع جوي "والتي يمكنها بسهولة مواجهة السفن التركية الموجودة قبالة الساحل الليبي.

وفي سياق متصل عزز الجيش الوطني الليبي وحداته القتالية في مدينة سرت الساحلية الواقعة على بعد 450 كلم شرق طرابلس، بعدد من المدرعات الثقيلة وظهرت البارجة الحربية في الخدمة لدي الجيش.

والأربعاء الماضي، كشف الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، عن إعادة أسلحة رادعة ومهمة للخدمة بعد صيانتها أهمها صواريخ R17 التي تمتاز بمدى يصل إلى 00 كيلو متر ويوجد منها حوالي 200 صاروخ في ليبيا ومعداتها التشغلية بالكامل موجودة بمدينة بنغازي.