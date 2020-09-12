شباب ثورة 14 فبراير يعلنون موثفهم من تطبيع نظام البحرين مع العدو الصهيوني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المنامة

أعلن المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير يوم الجمعة عن رفضه واستنكاره الشديد الإعلان الرسمي عن عمليّة الخيانة الكبرى التي اقترفها النظام البحريني الفاقد للشرعيّة بإعلان التطبيع رسميًا مع العدو الصهيوني، محملا شخص الديكتاتور حمد تبعات هذا القرار السافر.

وجاء في بيان المجلس السياسي “اتفاق التطبيع خيانة خليفيّة كبرى أعلنها البيت الأسود الأمريكي وهي لا تُمثل شعب البحرين”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الدنيئة والمستفزّة التي اتخذها حاكم البحرين غير الشرعي خدمة لسيّده الأمريكيّ دونالد ترامب لتحقيق أغراض انتخابيّة.

ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة الخيانية ستكون حبرًا نجسًا على ورق لن يعترف بها شعب البحرين الذي تعرض للطعن من الخاصرة على يد نظام لا يحظى بأي قبول شعبي.