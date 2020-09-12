شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تنظم غدا حلف اليمين القانونية لمحامى الوجه القبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد نقابة المحامين، غدا الأحد، الموافق 13 سبتمبر الجاري، جلسة حلف اليمين القانونية لمحامي الوجه القبلي، وذلك في تمام العاشرة صباحاً، بقاعة اتحاد عمال مصر.

ونبهت النقابة، منذ عودة عقد جلسات حلف اليمين للمحامين الجدد، في يوليو الماضي، أن الحضور قاصر على المحامين والمحاميات فقط، وغير مسموح بحضور أي مرافق لقاعة الجلسة، إضافة لضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، والبدلة الكاملة للمحامين.

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يذكر أن مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، وحضور 26 عضوا من أعضاء المجلس، اليوم الخميس،قرر خلال اجتماعه الأخير تأجيل تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية، مع إعادة سلطات النقابات الفرعية في الصرف لحين تحديد موعد الانتخابات الجديد.

كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض النقيب العام، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة داخلية جديدة للنقابة، ثم عرضها على مجلس النقابة لإقرارها من عدمه.‏