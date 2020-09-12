الشرطة الكولومبية تنفي إصدار أوامر لعناصرها بإطلاق النار على المتظاهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا- (د ب أ):

نفت الشرطة الكولومبية، يوم الجمعة، إصدار أوامر لعناصرها بإطلاق النار على المتظاهرين، وذلك بعد أنباء عن مقتل 13 شخصا أثناء احتجاجات على وحشية الشرطة.

وقال أحد مسؤولي الشرطة جوستافو مورينو في تصريحات تلفزيونية "لا يستطيع أي جنرال بالشرطة.. إصدار أوامر بإطلاق النار على مواطن آخر."

وجاءت هذه التصريحات مع دخول المظاهرات يومها الثالث، حيث تم الإبلاغ عن حوادث في بوجوتا وميديلين وبارانكويلا.

وكان وزير الدفاع الكولومبي كارلوس هولمز تروخيلو قد قال في وقت سابق أمس الجمعة إن قوات الشرطة تعتذر عن مقتل رجل تردد أنه تعرض لسوء المعاملة من قبل الشرطة .

وذكر الوزير في تصريحات متلفزة أن "قوات الشرطة تطلب العفو عن أي انتهاك للقانون".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عدد القتلى في احتجاجات كولومبيا ضد انتهاكات الشرطة ارتفع إلى 13 شخصاً، بعد ليلة ثانية من الهجمات على مراكز الشرطة والاشتباكات مع قوات الأمن.

وبدأت الاضطرابات بعد نشر مقطع فيديو شوهد فيه اثنان من رجال الشرطة يطرحان المحامي خافيير أوردونيز أرضاً ويصدمانه بصاعق كهربائي على شكل مسدس.

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ثم اقتيد أوردونيز، الذي اتهمه الضابطان بانتهاك القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، إلى مركز الشرطة، حيث تردد أنه تعرض للضرب الذي أدى إلى وفاته.

وتسببت الحادثة في إثارة موجة من الاحتجاجات أصيب خلالهما 209 مدنيين و194 من رجال الشرطة في جميع انحاء البلاد، وفقا للأرقام التي كشف عنها هولمز تروخيلو.

وأضاف الوزير أن 54 مركزا صغيرا للشرطة وستة مراكز كبيرة و91 سيارة تضررت، ومن بينها 13 حافلة تم إضرام النار فيها في بوجوتا.

وتم اعتقال حوالي 90 شخصا.

ودعا الرئيس إيفان دوكي الكولومبيين إلى عدم وصم رجال إنفاذ القانون، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الجمعة.

وقالت كلاوديا لوبيز عمدة بوجوتا إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا بجروح بأعيرة نارية في العاصمة. واتهمت الشرطة باستخدام الأسلحة النارية دون تمييز ودون إذن.

وأعلنت وزارة الدفاع أنه تم اتخاذ إجراءات "للسيطرة على النظام العام". وأنه من المقرر نشر ما يقرب من 2000 شرطي وجندي إضافي في بوجوتا.