وفاة شخص في انهيار جزئي لورش بناء يتعلق بتوسعة مصحة خاصة في مراكش

أفادت السلطات المحلية لعمالة مراكش، بأن انهيارا جزئيا، مساء اليوم الجمعة، لورش بناء مرخص يتعلق بتوسعة مصحة استشفائية خاصة كائنة بزنقة سوريا بالحي الشتوي بالمدينة، خلف إلى حد الساعة وفاة شخص واحد.
وأوضحت المصادر، أنه فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية لعين المكان، حيث تم العمل على مباشرة عمليات الإنقاذ والبحث عن ضحايا محتملين.
وأشارت إلى أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة للوقوف على أسباب هذا الحادث.
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