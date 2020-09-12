وزير الخارجية التركي يثمن في اتصال هاتفي مع “بوريطة” جهود المغرب في الحوار الليبي

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عن تقديره للجهود المغربية في الحوار الليبي.

وذكرت وكالة أنباء “الأناضول”، استنادا لمصادر دبلوماسية، أن وزير الخارجية التركي أعرب لنظيره المغربي عن تقديره للجهود التي تبذلها الرباط بخصوص الشأن الليبي.

وكان وفدا المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق أعلنا، أمس الخميس ببوزنيقة، في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي، عن توصلهما إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

وجاء في البيان الختامي المشترك، أن الطرفين اتفقا، أيضا، على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.