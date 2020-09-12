شكرا لقرائتكم خبر عن كندا .. لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا لأول مرة منذ مارس والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت البيانات الحكومية أن عدد حالات الوفاة جراء الجائحة بكندا بلغ 9163 حالة حتى 11 سبتمبر أيلول وهو نفس عدد الوفيات الذي تم تسجيله في العاشر من سبتمبر أيلول. ولكن البيانات أظهرت ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا 702 حالة ليصبح 135626 في 11 سبتمبر أيلول مقارنة باليوم السابق.
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