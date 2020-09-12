الرئيس الفنزويلي يعلن اعتقال "جاسوس أمريكي" شمالي البلاد

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/9/12 05:10 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، اعتقال "جاسوس أمريكي" قرب مجمع لتكرير النفط في شمال غرب البلاد الذي يشهد نقصا حادا في الوقود.
وقال مادورو في بث مباشر على التلفزيون الرسمي "بالأمس اعتقلنا جاسوسا أمريكيا في ولاية فالكون يتجسس على مصفاتي أمواي وكاردون".
وأضاف أنه "من مشاة البحرية وعمل كأحد أفرد مشاة البحرية في قواعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في العراق، اعتقل ومعه أسلحة متخصصة ومبالغ نقدية ضخمة ودولارات كثيرة وعناصر أخرى سلمناها مباشرة لمكتب النائب العام".
وتشهد فنزويلا موجة ثانية من نقص الوقود بعد تقنين شديد، كما يضرب الحظر الأمريكي على النفط الفنزويلي بقوة قطاعاً كان ينهار أصلاً، ولم تعد فنزويلا تنتج سوى 620 ألف برميل في اليوم مقابل ثلاثة ملايين برميل منذ عشر سنوات، وفق منظمة منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك".
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