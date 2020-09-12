تنسيقية شباب الأحزاب تناقش اليوم "دور مجلس الشيوخ" فى صالون سياسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون السياسى تحت عنوان" دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، اليوم السبت الموافق 12 سبتمبر الجاري، فى تمام الساعة السابعة مساءً. وتتمحور الملفات التى يناقشها الصالون السياسى للتنسيقية، حول دول مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية، وهذا ما يتناوله خالد بدوى عضو التنسيقية. Advertisements كما يناقش الصالون دور نواب التنسيقية داخل المجلس، وهو ما يوضحه عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية محمد عزمي. وتتناول أميرة صابر، عضو التنسيقية، محور التكامل بين مجلسى النواب والشيوخ، فى إخراج القوانين وما يتعلق بذلك من الأمور التشريعية، وتحديث القوانين.

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