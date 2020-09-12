بالصور.. المنوفية تودع شهيد الواجب بمسقط رأسه بقرية بمم بتلا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

شيع المئات من أهالي قرية بمم بمركز تلا والقرى المجاورة جثمان الشهيد المجند رجب ياسر رجب أبو ستيته والذي استشهد أثناء تأدية عمله بوسط سيناء.

وأناب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المهندس راضي عمار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا لحضور جنازة شهيد القوات المسلحة المجند رجب ياسر رجب أبو ستيتة إبن قرية بمم والذي إستشهد أثناء تأدية عمله بوسط سيناء، وحضر الجنازة مقدم عادل لاشين نائب المستشار العسكري ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وجمع من أهالى القرية.

وإنطلقت الجنازة من قرية بمم بمسقط رأسه وسط جمع غفير من الأهالي، وقدم رئيس مركز ومدينة تلا نائبًا عن محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته، مؤكدًا على أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تنال من عزيمتنا.

يذكر أن الشهيد المجند رجب ياسر رجب أبو ستيتة أعزب ويبلغ من العمر 22 عامًا ووالده يعمل عامل مسجد بالأوقاف ووالدته متوفية وله أخ ويشهد أهالي قريته بكرم أخلاقه وسمعته الطيبة.