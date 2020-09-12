انطلاق محادثات السلام الأفغانية التي طال انتظارها رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

يعقد حفل افتتاح مفاوضات السلام التاريخية المباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان المتشددة، اليوم السبت بالدوحة.

وبعد نحو عقدين من القتال، يلتقي كبار قادة طالبان ووفد حكومي رفيع المستوى في فندق شيراتون بالمدينة.

ومن المتوقع أن يحضر الحفل رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، عبد الله عبد الله ، وكذلك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ووصف بومبيو المحادثات بأنها "أفضل فرصة لأفغانستان لإنهاء 40 عاما من الحرب وإراقة الدماء".

ويمثل كل طرف فريق مؤلف من 21 عضوا. ويرأس الفريق الحكومي رئيس المخابرات الأفغانية السابق معصوم ستانيكزاي، بينما يرأس وفد طالبان كبير القضاة في الحركة عبد الحكيم اسحقزاي.

Advertisements

وتعد الأولوية الأولى للحكومة هي تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، بينما لم يوضح المسلحون مطالبهم الكاملة.

وخلال السنوات الـ19 الماضية، رفض المسلحون إجراء محادثات مع الحكومة، واصفين إياها بـ "دمية" الغرب، لكن اتفاقا بين الولايات المتحدة وطالبان في فبراير مهد الطريق للمحادثات بين الأفغان.

وأدى الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان إلى تبادل أسرى واسع النطاق بين الجانبين، وحدد أن جميع القوات الدولية ستغادر أفغانستان تدريجياً.

في المقابل وافقت طالبان على الدخول في محادثات سلام مع الحكومة ونبذ الإرهاب.

​​