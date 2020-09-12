مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل أعلى معدل يومي لكورونا منذ يوليو الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - أونتاريو- (أ ش أ):
حث رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوج فورد، الجمعة، الكنديين على العمل معا ومواصلة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات الكبيرة، حيث سجلت المقاطعة أعلى إجمالي يومي للحالات الجديدة منذ يوليو.
وأبلغت المقاطعة عن 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها أعدادها 200 حالة منذ شهور.
على الرغم من الزيادة المطردة للحالات المؤكدة في بعض المقاطعات، قالت مديرة الصحة العامة الدكتورة تيريزا تام إن المسؤولين يحاولون عدم "العودة إلى الوراء" من خلال تشديد القيود مرة أخرى.
وأوضحت تام: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالتكيف، ليس هناك مستوى بسيط يمكن لشخص ما أن يتراجع فيه عن إجراء معين، ولكن علينا فقط مشاهدته بعناية حتى لا تتصاعد الأمور إلى الحد الذي لا يمكننا إدارته".
وقالت إن مع اقتراب الطقس الأكثر برودة، سيكون الناس في منازلهم كثيرا ويحتاجون إلى توخي الحذر".
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