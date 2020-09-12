كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير داخلية البحرين: إعلان تأسيس العلاقات مع إسرائيل موقف شجاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن مسألة إعلان تأسيس العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي.

ووصف "بن عبدالله"، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إعلان تأسيس العلاقات مع إسرائيل بأنه "موقف شجاع".