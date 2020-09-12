كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير داخلية البحرين: إعلان تأسيس العلاقات مع إسرائيل موقف شجاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووصف "بن عبدالله"، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إعلان تأسيس العلاقات مع إسرائيل بأنه "موقف شجاع".
وبهذا أصبحت البحرين، ثاني بلد خليجي بعد الإمارات يبرم اتفاقا للسلام مع إسرائيل.
من جانبه، أوضح مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير في تصريحه لوكالة رويترز، الجمعة، إن اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين سيشمل فتح سفارتين.
كما ذكر صهر ترامب وكبير مستشاريه لوكالة أسوشيتيد برس أن الاتفاق هو ثاني اتفاق تتوصل إليه إسرائيل مع دولة عربية في غضون 30 يوما بعد التوصل إلى سلام مع دولتين عربيتين فقط - مصر والأردن - قبل سنوات.
وقال كوشنر "هذا سريع جدا.. المنطقة تستجيب بشكل إيجابي للغاية لاتفاق الإمارات العربية المتحدة ونأمل أن تكون علامة على أن المزيد سيأتي".