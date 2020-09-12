شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: قلقون بشأن اعتقال 12 ناشطا في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن 12 من النشطاء المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج والمحتجزين بإقليم قوانغدونغ الصيني قائلا إنه تم حرمانهم من الالتقاء بمحامين ولم تقدم السلطات المحلية معلومات بشأن وضعهم أو الاتهامات الموجهة لهم.

وأضاف بومبيو في بيان، إن الولايات المتحدة تشكك في الالتزامات التي أعلنتها قيادة هونج كونج بحماية حقوق المواطنين وتدعو "السلطات إلى ضمان توفير الإجراءات القانونية الواجبة". وذكر البيان أن النشطاء اعتقلوا قبل نحو أسبوعين قبالة ساحل هونج كونج.