شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: قلقون بشأن اعتقال 12 ناشطا في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف بومبيو في بيان، إن الولايات المتحدة تشكك في الالتزامات التي أعلنتها قيادة هونج كونج بحماية حقوق المواطنين وتدعو "السلطات إلى ضمان توفير الإجراءات القانونية الواجبة". وذكر البيان أن النشطاء اعتقلوا قبل نحو أسبوعين قبالة ساحل هونج كونج.
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