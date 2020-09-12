شكرا لقرائتكم خبر عن 50 قتيلا إثر انهيار منجم ذهب في الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

لقي خمسون شخصًا على الأقل حتفهم أمس، عندما انهار منجم ذهب قرب مدينة كاميتوجا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أعلنت عن ذلك منظمة أهلية غير حكومية معنية بمتابعة قطاع التعدين في الكونغو الديمقراطية.