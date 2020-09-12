اخبار العالم

50 قتيلا إثر انهيار منجم ذهب في الكونغو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 قتيلا إثر انهيار منجم ذهب في الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

لقي خمسون شخصًا على الأقل حتفهم أمس، عندما انهار منجم ذهب قرب مدينة كاميتوجا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أعلنت عن ذلك منظمة أهلية غير حكومية معنية بمتابعة قطاع التعدين في الكونغو الديمقراطية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 50 قتيلا إثر انهيار منجم ذهب في الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا